Coronavirus, in Lombardia lieve diminuzione dei contagi (+251) sebbene i tamponi siano quasi la metà. Crescono i ricoveri ordinari, 2 morti

Il bollettino del 5 ottobre

I dati di oggi, 5 ottobre

Sono ancora in calo i dati dei nuovi pazienti risultati positivi al Coronavirus in Lombardia. Se due giorni fa erano 393 e ieri 314, oggi sono arrivati a 251, di cui 44 considerati come “debolmente positivi”. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 decessi che portano il totale delle vittime nella regione a 16.973. Il numero di tamponi effettuati invece è stato di 8.075. Al momento i ricoverati in terapia intensiva sono 41, 2 in più di ieri. Il totale dei dimessi e due guariti invece è arrivato a 81.811, 78 in più rispetto alla giornata di ieri.

