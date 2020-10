Coronavirus, negazionisti in piazza a Roma: un fermato senza mascherina – Video e foto

Sabato pieno a Roma. Tra tutte le manifestazioni in programma oggi, 10 ottobre, c’è anche la “marcia della liberazione“, organizzata per protestare contro l’obbligo della mascherina e negare l’effettiva pericolosità del Coronavirus. Nella grande piazza di San Giovanni in Laterano sono attese circa 3mila persone, tutte appartenenti ai gruppi dei cosiddetti “negazionisti”. Alla stessa ora è iniziata anche una dimostrazione a piazza Bocca della Verità, in pieno centro, contro la «dittatura sanitaria».

Il fermo di una persona senza mascherina

Come richiesto dal Viminale, tolleranza zero verso chi non indossa la mascherina all’aperto. Un manifestante, che non aveva con sé il dispositivo di protezione individuale, è stato fermato dalla polizia. «Vergogna, vergogna» hanno urlato alcuni di loro in un momento di grande tensione con le forze dell’ordine. «Tutto per una mascherina. Solo perché si è rifiutato di dare il nome, lo hanno portato via in quel modo. È una vergogna» hanno spiegato alcuni dei presenti.

«Contro la dittatura»

Nonostante l’intento polemico, dai microfoni degli organizzatori si sentono inviti a rispettare il distanziamento fisico e a indossare la mascherina (non tutti i partecipanti sono schieratamente no-mask) «Siamo obbligati a mettere le mascherine anche se alcuni di noi non condividono». Ma non tutti seguono il consiglio.

Tra gli striscioni in piazza ci sono anche quelli degli anti-europeisti di Vox Italia. «Non siamo negazionisti», recita un cartello. «Siamo qui perché non vogliamo la dittatura». C’è anche uno scheletro di plastica con la mascherina con su scritto: «Non sono morto di Coronavirus, ma di fame».

Giulia Marchina per Open | Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, 10 ottobre 2020

Giulia Marchina per Open | Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, 10 ottobre 2020

Contro il 5G

Giulia Marchina per Open | Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, 10 ottobre 2020

Antivaccinisti del Movimento 3V (Vaccini vogliamo la verità)

Giulia Marchina per Open | Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, 10 ottobre 2020

Le calamite sovraniste

Giulia Marchina per Open | Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, 10 ottobre 2020

Giulia Marchina per Open | Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, 10 ottobre 2020

Foto di copertina: Giulia Marchina per Open

