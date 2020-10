Coronavirus, 9 regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi che nel giorno del lockdown

La recente impennata nei casi di Coronavirus, che da giorni hanno superato la soglia di 5 mila al giorno, ci riporta inevitabilmente ai giorni più bui dell’epidemia. Oggi, per esempio, i casi sono stati 5.901: si tratta del numero più alto dal 28 marzo. Naturalmente, ogni confronto con la prima fase dell’epidemia deve tenere conto delle differenze. A partire dal numero di tamponi. Il 28 marzo, per esempio, erano stati fatti circa 35 mila tamponi, circa 77 mila in meno rispetto a oggi. Inoltre, quel giorno morivano in Italia ben 889 persone e i ricoverati in terapia intensiva erano 3.856.

Ma proprio le terapie intensive ci dicono che la situazione in Italia oggi non è molto rassicurante. Nelle ultime 24 ore altre 62 persone sono state ricoverate in terapia intensiva, portando il totale nazionale a 514. Guardando ai numeri regione per regione scopriamo però, come rivela un’indagine di YouTrend, che in ben nove regioni ci sono più pazienti in terapia intensiva rispetto a quando il governo Conte estese il lockdown all’intero territorio italiano.

Due terzi sono del Centro-Sud

Andando in ordine alfabetico troviamo che in Abruzzo oggi ci sono 15 persone in terapia intensiva, mentre alla vigilia del lockdown erano 9. In Campania – una delle regioni che ha visto i casi aumentare più velocemente nelle ultime settimane – i ricoverati in terapia intensiva oggi sono 62, mentre all’epoca erano 11.

YouTrend | Il confronto sui pazienti in terapia intensiva

Stessa storia per il Friuli Venezia Giulia (10 contro i 5 di marzo), per il Lazio (83 contro 18), per la Puglia (oggi 23, all’epoca 4), per la Sardegna (oggi 26, all’epoca 0), la Sicilia (44 contro un solo caso allora), l’Umbria (11 e 5) e la Valle d’Aosta (3 e 0). Salta subito all’occhio che 6 regioni su 9 sono del Centro-Sud. La regione che invece era stata più colpita nella prima fase dell’epidemia, la Lombardia, oggi ha quasi un decimo dei pazienti in terapia che aveva allora: 62 contro 560.

