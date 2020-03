Coronavirus, il bilancio in Lombardia: 7280 casi positivi, 1489 in più rispetto a ieri. Le vittime salgono a 149

Come annunciato oggi pomeriggio dal governatore Attilio Fontana, si fa sempre più grave il bilancio dei contagi da coronavirus nella regione Lombardia. I casi positivi sono saliti a 7280, più 1489 rispetto a ieri. A comunicarlo è l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa giornaliera.

Un dato che, ricorda Gallera, «non va valutato giorno per giorno, ma va valutato nel suo trend». I pazienti ricoverati sono 3852, 500 persone in più al giorno ospedalizzate. Il numero dei morti è salito a 149, mentre sono 560 i pazienti in terapia intensiva.

«La terapia intensiva è sempre più sotto stress – aggiunge Gallera – i posti oggi disponibili per pazienti di coronavirus sono 610. Ogni giorno ci alziamo e cerchiamo di aprire posti in terapia intensiva».

Ricordando l’allarme lanciato dall’Oms che ha definito il Covid19 una pandemia globale, Gallera ha sottolineato come: «Gli italiani stanno comprendendo che la battaglia riguarda tutti».

Il parere degli esperti:

Leggi anche: