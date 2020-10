Valentino Rossi positivo al Coronavirus

Anche Valentino Rossi è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il team Yamaha aggiungendo che il pilota non parteciperà alla gara di Aragon prevista per la prossima domenica. Lo stesso Rossi ha confermato la notizia sui social spiegando di non essersi sentito molto bene al risveglio. Il campione accusava un po’ di febbre ed è sottoposto a una serie di test, i primi dei quali sono risultati negativi. «Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon», ha scritto. «Ora seguirò il consiglio del medico e spero solo di guarire presto».

Valentino Rossi | Il post del pilota

Articolo in aggiornamento

