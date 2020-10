Elezioni comunali, ad Agrigento vince il candidato sindaco sostenuto da Vox (è la prima volta in Italia)

Adesso anche Vox ha un sindaco in Italia. Il partito di estrema destra fondato in Spagna da Santiago Abascal e “importato” in Italia dal filosofo Diego Fusaro, assiduo frequentatore dei salotti televisivi, è riuscito a far eleggere Franco Micchichè ad Agrigento, in Sicilia. Micchichè, di professione medico, ha ottenuto il 60,43% delle preferenze, battendo l’ex primo cittadino Lillo Firetto, di cui era stato assessore.

La vittoria è stata in salita, visto che al primo turno Micciché, che si era candidato con una lista civica e godeva soltanto dell’appoggio di Vox Italia aveva ottenuto 599 preferenze, pari al 2,2%. Fondamentale l’appoggio di Forza Italia e Diventerà Bellissima, il partito di Nello Musumeci. Così Micciché è riuscito a ricompattare il centrodestra che si era presentato diviso alle elezioni comunali della città dei Templi, con una parte che si era schierata addirittura a favore del candidato di centrosinistra.

Nonostante il sostegno della prima ora, Fusaro non farà parte della nuova giunta comunale. Lo ha confermato lo stesso Micciché il quale ha spiegato che «non è stato per lasciare spazio ad altri partiti». Infatti, al suo posto, come assessore alla cultura, andrà Roberto Lala, esponente locale di Vox, anti-euro e anti-Bruxelles, proprio come Fusaro.

