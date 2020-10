«El pueblo unido jamás será vencido!». Il socialista Luis Arce ha vinto le presidenziali in Bolivia – Il video

Il socialista Luis Arce, delfino dell’ex capo di Stato Evo Morales, ha vinto a sorpresa le elezioni presidenziali in Bolivia al primo turno, con il 52,4% dei voti e oltre 20 punti di vantaggio sul suo principale rivale, il centrista Carlos Mesa. Il Movimento per il socialismo (Mas) torna così al potere dopo le dimissioni di Morales a novembre 2019, seguite dalla sua fuga prima in Messico e poi in Argentina e dalla nomina di un governo provvisorio di estrema destra. Su Twitter, Arce ha detto di essere «molto grato per l’appoggio e la fiducia del popolo boliviano», promettendo di restituire al Paese «democrazia, stabilità e pace sociale», con «dignità e sovranità». Per le strade i sostenitori del Mas hanno atteso il suo passaggio in auto e hanno festeggiato cantando: «El pueblo unido jamás será vencido!».

VIDEO: Bolivian presidential candidate Luis Arce, the leftist heir to former leader Evo Morales, says his country has "recovered democracy" as an authoritative exit poll from TV station Unitel indicated that he won the election in the first round pic.twitter.com/DqSEDtz8yc — AFP news agency (@AFP) October 19, 2020

Nato a La Paz il 28 settembre 1963, Arce è laureato in Economia. Dopo aver lavorato fra il 1987 e il 2006 alla Banca centrale boliviana, è stato per due volte ministro del Tesoro dei governi Morales dal 2006 al 2017 e nel 2019. Parlando con i giornalisti, ha subito detto che intende «lavorare per tutti i boliviani, dando vita a un governo di unità». Al centro della sua azione ci saranno «la micro, piccola, media e grande impresa, e anche il settore pubblico e tutte le famiglie boliviane che hanno vissuto per undici mesi nell’incertezza». Secondo le ultime proiezioni il Mas avrà la maggioranza dei seggi sia alla Camera, sia al Senato, ma non i 2/3 del totale come nel parlamento uscente.

BREAKING: Unitel-Ciesmori exit poll released



LUIS ARCE 52.4%

CARLOS MESA 31.5%

FERNANDO CAMACHO 10.5%@teleSURenglish pic.twitter.com/8Enj7iMLs6 — Camila (@camilateleSUR) October 19, 2020

Video: @notienredbo, @camilateleSUR / Twitter

Leggi anche: