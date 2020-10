Coronavirus, lo chef del presidente Mattarella è positivo: sanificate le cucine del Quirinale

Il cuoco è leggermente sintomatico e si trova in isolamento da una settimana. Dal Quirinale fanno sapere che nessuna misura è stata adotta per il capo dello Stato

Il Coronavirus arriva anche in Quirinale dove sono state sanificate le cucine dopo che si è scoperto che uno dei cinque chef del Capo dello Stato è risultato positivo al Covid. Si tratta di uno degli uomini che ogni giorno preparano i pasti per Sergio Mattarella e per il suo staff. Il cuoco, da circa una settimana, si trova in isolamento ed è leggermente sintomatico come scrive Il Foglio.

Nessuna misura, invece, è stata adottata per il Presidente della Repubblica ma è stato attivato il protocollo sanitario e tutto il personale con cui lo chef è stato a contatto è stato sottoposto al tampone. La sanificazione delle cucine e delle sale riunioni si è già conclusa. Le cucine occupano una parte del seminterrato del Palazzo e sono divise in base alle funzioni, quindi: dalla dispensa alla pasticceria.

Foto in copertina di repertorio: EPA/QUIRINALE PRESS

