Mattarella a sorpresa in un cimitero del Bresciano, l’omaggio alle vittime del Covid: «Basta egoismi, uniamo le forze» – Il video

Nel giorno di Ognissanti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha fatto visita al cimitero di Castagnato, in provincia di Brescia. La scelta del capo dello Stato non è stata casuale, ma un modo per rendere omaggio alle vittime del Coronavirus. Il presidente della Repubblica ha infatti successivamente dichiarato: «Sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del Coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia».

Il furto della stele per le vittime del Covid

Nel Cimitero di Castagnato, infatti, era stata posta una lapide in memoria dei defunti per Covid-19 nel Bresciano, che tuttavia è stata vandalizzata lo scorso settembre a poche ore dalla sua posa. Una lapide “monumentale” recante la scritta: «Abbraccia quanti, nell’ultima ora, non abbiamo potuto confortare e anche noi perché possiamo ritrovare consolazione e speranza». Sulla sommità della lapide, e a completamento del monumento commemorativo, era presente una croce in bronzo realizzata dall’artista Ettore Calvelli.

Ma nella notte tra il 7 e 8 settembre, alcuni ladri hanno trafugato la croce posta sulla sommità della lapide. Un vile furto che, così come dichiarato dal sindaco di Castagnato, Gianluca Cominassi, ha «disturbato molto» il presidente Mattarella. E il capo dello Stato, oggi – simbolicamente – ha voluto riportare il rispetto e la vicinanza dello Stato nei confronti delle vittime del Coronavirus e dei loro parenti, là dove la loro memoria e il loro ricordo sono stati vituperati.

«Ricordare i nostri morti è un dovere – ha aggiunto il Capo dello Stato – che va affiancato al dovere della responsabilità di proseguire nell’impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave». Il tutto, ha sottolineato il presidente Mattarella, «mettendo da parte partigianerie, protagonismi, egoismi e unire gli sforzi di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo, quali che siano le sue convinzioni, nell’obiettivo comune di difendere la salute delle persone e assicurare la ripresa del nostro Paese».

