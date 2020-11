Coronavirus, in Lombardia più che raddoppiati i morti nelle ultime 24 ore: sono 117 (ieri erano 46). Quaranta i nuovi ricoverati in terapia intensiva

Il bollettino del 3 novembre

Oggi, 3 novembre 2020, sono +6.804 i casi di Coronavirus in Lombardia contro i +5.278 di ieri. Le vittime, invece, sono +117 contro i +46 di ieri per un totale di 17.752 decessi dall’inizio della pandemia. Continua a crescere il numero dei pazienti in terapia intensiva: oggi sono 475 (+40 rispetto a ieri quando erano 435). I ricoveri ordinari, invece, sono 4.740 (+334, ieri 4.406). I guariti e i dimessi sono in tutto 100.115. In isolamento domiciliare ci sono ancora 93.351 persone, gli attualmente positivi sono 98.566 mentre i casi totali hanno raggiunto quota 216.433. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore, invece, è stato di +32.337 contro i +24.087 della giornata di ieri per un totale di 3.040.698 tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

