Coronavirus in Lombardia, 5.278 positivi con oltre 15 mila tamponi in meno. Sono 46 i decessi

Le persone ricoverate in terapia intensiva da ieri sono 17, ovvero 9 in meno rispetto al giorno precedente. In regione sono 94.418 le persone attualmente positive al virus

Il bollettino del 2 novembre

Tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia. A fronte del consueto calo nei tamponi (oggi sono 24.087, ieri erano 39.658), i nuovi positivi sono +5.278, ovvero 3.329 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono anche i decessi per Covid: sono 46 nelle ultime 24 ore (ieri erano 54). I ricoveri in terapia intensiva sono +17, ieri erano +26, mentre le persone ricoverate con sintomi in Lombardia passano da 4.246 a 4.406, +160. Aumentano i guariti e i dimessi: +889. Attualmente in Regione le persone positive sono 94.418.

