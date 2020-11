Coronavirus, in Lombardia crescono ancora i contagi: +7.758. Salgono le terapie intensive: +32

Il bollettino del 4 novembre

Continuano a salire i contagi da Coronavirus in Lombardia. Oggi sono +7.758 contro i +6.804 di ieri. I decessi sono +96 contro i +117 di ieri per un totale di 17.848 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 5.018 (+278 rispetto a ieri quando erano 4.740) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 507 persone (+32, ieri 475). I guariti e i dimessi oggi sono 101.610 (+1.495). In isolamento ci sono 99.208 persone, gli attualmente positivi sono 104.733 (+6.167) mentre i casi totali 224.191. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +43.716 tamponi contro i +32.337 di ieri per un totale di 3.084.414 tamponi dall’inizio del monitoraggio.

Foto in copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

