Il bollettino del 6 novembre

Nel primo giorno di lockdown continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi sono +9.934 contro i +8.822 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 131 persone contro le 139 di ieri per un totale di 18.118 vittime dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono ancora 570 persone (+48) mentre ieri erano 522, i ricoveri ordinari sono 5.563 (+245, ieri 5.318). I guariti e i dimessi hanno raggiunto quota 107.463 (+4.961), i casi totali sono 242.947, gli attualmente positivi 117.366 (+4.842) mentre in isolamento domiciliare ci sono 111.233 (+4.549). L’incremento dei tamponi nell’ultima giornata è stato di +46.401 contro i +41.544 di ieri per un totale di 3.172.359 tamponi dall’inizio del monitoraggio.

Foto in copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

