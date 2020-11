Il bollettino dell’8 novembre

Tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia dopo l’aumento registrato ieri. Ma lo fanno a fronte di 7.911 tamponi in meno: con 38.188 tamponi in 24 ore sono +6.318 i nuovi postivi (ieri erano +11.489). Aumentano però i decessi per Covid: sono +117 da ieri. I ricoveri in terapia intensiva aumentano in modo stabile: +40 anche oggi, per un totale di 650 persone in rianimazione e 6.225 persone ricoverate con sintomi in tutta la regione (+412 da ieri). I pazienti guariti e dimessi salgono a quota 110.001: +1.420. Attualmente sono 132.410 le persone positive in Regione.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+2.956) di cui +1.204 a Milano città

(+2.956) di cui +1.204 a Brescia (+545)

(+545) Como (+174)

(+174) Monza e Brianza (+877)

(+877) Bergamo (+123)

(+123) Mantova (+135)

(+135) Pavia (+313)

(+313) Varese (+620)

(+620) Lecco (+136)

(+136) Cremona (+99)

(+99) Lodi (+57)

(+57) Sondrio (+114)

