Coronavirus, in Lombardia calano i nuovi contagi con più tamponi: +8.180. In 24 ore 152 decessi

Il bollettino dell’11 novembre

Sono 8.180 i nuovi contagi di Coronavirus registrati oggi, 11 novembre, in Lombardia. Ieri, l’aumento era stato di +10.955, contro i +4.777 di lunedì 9 (una diminuzione riferibile al calo dei tamponi domenicali). Aumentano però i tamponi: +52.712 (ieri +47.194). In tutto, dall’inizio del monitoraggio si sono trovati 284.666 casi di Covid-19. Gli attualmente positivi, invece, sono 141.918. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 152. Un aumento importante rispetto ai giorni scorsi: ieri le morti erano state 129, mentre due giorni fa 99. Il bilancio dei morti nella Regione sale a 18.723. Le terapie intensive salgono di +56: attualmente sono 764. I ricoveri sono in tutto 6.907, i guariti 124.025.

