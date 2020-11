Il bollettino del 10 novembre

Oggi, 10 novembre, tornano a salire i decessi per Coronavirus in Lombardia. Dopo il calo di ieri con +99 vittime (+117 due giorni fa), sono +129 i morti registrati oggi dal bollettino della Regione. Un forte incremento si osserva anche sul numero dei nuovi contagi: 10.955 contro i +4.777 di ieri, 6.318 di due giorni fa. Dei nuovi casi 519 sono risultati debolmente positivi, 61 a seguito di test sierologico. Cresce il numero di tamponi effettuati: 47.194 (ieri + 21.121) per un totale di test effettuati da inizio monitoraggio pari a 3.324.961. In aumento anche le terapie intensive: +38 (ieri +20) per un totale di pazienti ricoverati arrivato a quota +708. Due le province con gli attualmente positivi oltre i 3mila casi: Milano, +3.336 di cui 1.339 a Milano città; Varese con +3.081.

Le province:

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+3.336) di cui +1.339 a Milano città

(+3.336) di cui +1.339 a Brescia (+319)

(+319) Como (+1.356)

(+1.356) Monza e Brianza (+860)

(+860) Bergamo (+407)

(+407) Mantova (+331)

(+331) Pavia (+307)

(+307) Varese (+3.081)

(+3.081) Lecco (+274)

(+274) Cremona (+133)

(+133) Lodi (+107)

(+107) Sondrio (+152)

