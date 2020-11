Coronavirus, in Lombardia 4.777 nuovi positivi ma con 17mila tamponi in meno. 189 sono i ricoveri ordinari

Il bollettino del 9 novembre

Scendono ancora i casi di Coronavirus in Lombardia. Dopo il calo di ieri con +6.318 nuovi positivi e 8.000 tamponi in meno, oggi sono +4.777 i nuovi contagiati con circa 17.000 test effettuati in meno. Scendono anche i decessi: con +99, le ultime 24 ore registrano un calo delle vittime rispetto alle +117 di ieri, 8 novembre. Per un totale di morti da inizio pandemia pari a 18.442. Il dato delle terapie intensive osserva un aumento di +20 ricoverati (ieri +40) per un numero complessivo di pazienti arrivato a quota 670. Nelle ultime 24 ore si registrano anche +189 ricoveri ordinari (ieri +412) per un totale di 6.414 persone ospedalizzate.

