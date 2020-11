Coronavirus in Lombardia, aumentano ancora i nuovi contagi: +11.489 in 24 ore con meno tamponi. 108 decessi

Il bollettino del 7 novembre

Aumentano i casi di Coronavirus in Lombardia nonostante i tamponi siano pressoché stabili rispetto a ieri. Oggi i nuovi positivi sono +11.489 (ieri erano: +9.934) a fronte di 46.099 tamponi, ovvero 302 in meno rispetto al 6 novembre. Scendono i decessi: sono 108 in 24 ore (ieri erano 131). Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva (+40, contro i +48 di ieri), per un totale di 610 persone in rianimazione e 5.813 pazienti ricoverati con sintomi (+250). Le persone guarite e dimesse passano da 107.463 a 108.581. Attualmente in Regione ci sono 127.629 persone positive.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

