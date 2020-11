Coronavirus in Lombardia, aumentano i casi con meno tamponi: +8.822. Sono 139 i decessi

Rallentano i ricoveri in terapia intensiva: +15, contro i +32 di ieri. Attualmente ci sono 112.524 persone positive al virus in regione

Il bollettino del 5 novembre

Aumentano i casi di Coronavirus in Lombardia rispetto a ieri, con meno tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +8.822 nuovi positivi, +1.064 rispetto a ieri, con 41.544 tamponi, ovvero 2.172 tamponi in meno. I decessi per Covid sono +139, in aumento rispetto a ieri quando erano stati +96. Rallentano i ricoveri in terapia intensiva: +15, contro i +32 di ieri a parità – o quasi – di persone ricoverate con sintomi: oggi 300, ieri 278. Le persone guarite e dimesse nella regione sono 102.502, +892 da ieri. Attualmente in Lombardia ci sono 112.524 persone positive al virus.

