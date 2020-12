Il presidente Mattarella pronto a vaccinarsi «appena possibile» contro il Coronavirus

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è pronto a farsi vaccinare contro il Coronavirus. Lo riporta l’Ansa aggiungendo che il presidente lo farà appena possibile, ma senza scavalcare l’ordine della precedenza delle categorie a rischio. Per il momento non sembra che il presidente seguirà l’esempio dei tre ex presidenti degli Stati Uniti – Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush – che si sono offerti volontari per farsi vaccinare in diretta televisiva. Si tratta comunque di un gesto dal grande valore simbolico che dovrebbe rassicurare rispetto alla sicurezza dei vaccini ancora in via di approvazione, anche al netto del fatto che, per il momento almeno, non è previsto l’obbligo di vaccinazione in Italia.

Sono diversi i leader mondiali che hanno già dato la loro disponibilità a farsi vaccinare, anche in pubblico. È il caso del presidente eletto Joe Biden e della Regina Elisabetta che, insieme al Principe Filippo, potrebbero essere tra i primi ad essere vaccinati nel Regno Unito dove la campagna vaccinale è già in corso. In Francia anche Emmanuel Macron ha promesso che lo farà «quando avrà senso e sarà coerente con la nostra strategia».

