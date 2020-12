Coronavirus, Biden: «Pronto a vaccinarmi. Tutti con la mascherina per altri 100 giorni». Canada, il governatore: «Idiota chi pensa ora che il virus non esista»

Usa

CNN | Il presidente eletto americano Joe Biden, intervistato dalla Cnn

Anche il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di volersi vaccinare, così come la vicepresidente Kamala Harris, contro il Coronavirus non appena arriverà l’approvazione da parte della Food and drug administration sui primi vaccini sotto esame. In un’intervista alla Cnn, Biden ha poi anticipato che uno dei suoi primi atti da presidente dopo il giuramento di gennaio sarà chiederà agli americani di indossare la mascherina per 100 giorni: «Non per sempre, 100 giorni. E penso che vedremo una riduzione significativa». Un netto cambio di passo per la Casa Bianca, dopo mesi di posizioni controverse da parte del presidente uscente Donald Trump sull’uso delle mascherine e dei suoi consulenti più vicini.

Mentre gli Stati Uniti stanno affrontando una nuova e pesantissima ondata di contagi e vittime per la pandemia, Biden ha deciso di affidare all’infettivologo Anthony Fauci un ruolo centrale nella lotta al virus, dopo mesi di scontri tra lo scienziato e il presidente uscente Trump: «Gli ho chiesto di rimanere nello stesso identico ruolo che ha avuto con gli ultimi presidenti e di fare capo consulente medico per me nel team anti-Covid».

Canada

Twitter | Il governatore della provincia canadese di Manitoba, Brian Pallister

Il governatore della provincia di Manitoba in Canada, Brian Pallister, ha pregato i suoi cittadini di evitare i festeggiamenti di Natale per quest’anno. Citando la favola del Grinch, Pallister ha detto: «Sono il ragazzo che sta rubando il Natale per tenerti al sicuro, perché devi farlo ora». Nel corso della sua conferenza stampa, il governatore di Manitoba ha poi dedicato poche parole secche ai negazionisti: «Se pensi che il Covid con sia reale in questo momento, sei un idiota». La provincia canadese di Manitoba, con 1,38 milioni di persone, ha registrato una media di 354 nuovi casi al giorno nell’ultima settimana, secondo i dati del New York times, con un tasso di positività del 13,1%. Da alcune settimane diverse province del Canada hanno reintrodotto nuove restrizioni, dopo l’aumento dei casi a partire da ottobre. Misure che vengono confermate in vista del Natale: «Non è necessario che queste decisioni di piacciano – ha aggiunto Pallister – Spero che negli anni a venire mi rispetterete per avere avuto il coraggio di dirvi la cosa giusta. Ed eccola: state al sicuro, proteggetevi l’un l’altro, amatevi, prendetevi cura l’uno dell’altro, avete così tanti modi per dimostrarlo, ma non riunitevi questo Natale».

Leggi anche: