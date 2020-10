Conte presenta il nuovo Dpcm: «Misure più restrittive per non dover scegliere tra salute ed economia» – La diretta

«Lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli preoccupanti. Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica, non portarla a zero, solo così riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Dobbiamo permettere al nostro sistema sanitario di garantire cure adeguate ai nostri cittadini, scongiurando un secondo lockdown generalizzato, non possiamo più permettercelo. Dobbiamo preservare salute ed economia». È appena cominciata la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, da Palazzo Chigi, per illustrare le misure durissime del nuovo Dpcm. L’obiettivo è quello di abbassare la curva epidemiologica il prima possibile: solo ieri +19.644 contagi da Coronavirus con 151 morti.

«Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Il coprifuoco? È una parola che non ci piace, non lo abbiamo introdotto. Questa è una pandemia che sta creando nuove disuguaglianze» ha aggiunto prendendo un impegno «a nome dell’intero governo». «Sono già pronti gli indennizzi a beneficio di coloro che verranno penalizzati da queste norme. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente degli interessati con bonifico bancario dall’Agenzia delle entrate. Verrà cancellata la seconda Imu dovuta entro il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione, offerta una nuova indennità mensile per gli stagionali del turismo e dello spettacolo. Daremo un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza» ha aggiunto.

«Se rispetteremo tutti queste nuove regole – ha spiegato – tenendo la curva epidemiologica sotto controllo, allenteremo le misure così da affrontare dicembre e le festività natalizie con maggiore serenità. L’Italia è un grande Paese». Poi ha parlato dell’arrivo dei vaccini che, prima di tutto, verranno destinati alle fasce della popolazione più a rischio.

La diretta

Le nuove misure

Il nuovo Dpcm sarà in vigore già a partire da domani, 26 ottobre, e sarà valido fino al 24 novembre 2020. Tra le misure più importanti, che hanno diviso governo e regioni, ci sono lo stop ai locali a partire dalle 18, alle palestre, alle piscine, ai teatri e ai cinema. Conte ha parlato di una decisione difficile con «il mondo della cultura in forte sofferenza da mesi». Stop anche a convegni e fiere, sì allo sport all’esperto e all’apertura dei musei. Per le superiori, invece, arriva la didattica a distanza almeno per il 75% (le regioni chiedevano il 100%). Nel testo il governo fa anche alcune raccomandazioni: evitare di ospitare persone in casa e uscire se proprio strettamente necessario. Fortemente consigliato il ricorso allo smart working anche per i datori di lavoro privati così da «alleggerire l’afflusso nei mezzi di trasporti pubblici», ha detto.

Il testo del Dpcm

Foto in copertina di repertorio: ANSA//FILIPPO ATTILI

Leggi anche: