Gli aiuti del governo a chi è costretto a fermarsi. Ecco la bozza definitiva del Decreto Ristori

Ristoranti, cinema, piscine e palestre. Ma anche parchi divertimento, sale giochi, palestre e sale bingo, ostelli e rifugi di montagna. Attorno alle 17.15 le agenzie stampa hanno battuto la notizia che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Ristori. Con questo documento sono stati decisi gli aiuti per sostenere tutti gli esercizi commerciali che dovranno limitare, o cessare, la loro attività dopo la pubblicazione dell’ultimo Dpcm con le norme per arginare l’epidemia di Coronavirus. Qui sotto pubblichiamo la bozza definitiva del documento, aggiornata alle ore 16.

Il testo del decreto Ristori

