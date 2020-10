Coronavirus in Lombardia, in 24 ore 3.570 nuovi positivi con 14mila tamponi in meno. 11 persone in più in terapia intensiva

I dati di lunedì 26 ottobre 2020

Il bollettino del 26 ottobre

Sono +3.570 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, di cui 124 debolmente positivi e 22 a seguito di test sierologico. Ieri erano +5.762. I decessi, invece, sono +17 mentre nella giornata di ieri +25 per un totale di 17.252 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 2.459 (+133) mentre ieri erano 2.326, in terapia intensiva ci sono ancora 242 persone (ieri 231), ovvero +11. I guariti sono 87.426, i dimessi 2.930 per un totale di 90.356 (+1.211 rispetto al 25 ottobre). In isolamento domiciliare ci sono 47.624 persone (+2.198) mentre gli attualmente positivi sono 50.325 (+2.342). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +21.324 contro i +35.285 di ieri per un totale di 2.737.039 tamponi dall’inizio del monitoraggio. A Milano si segnalano +2.023 contagi di cui +960 in città.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+2.023) di cui +960 a Milano città

(+2.023) di cui +960 a Monza e Brianza (+439)

(+439) Brescia (+177)

(+177) Como (+141)

(+141) Lecco (+114)

(+114) Bergamo (+113)

(+113) Pavia (+109)

(+109) Varese (+105)

(+105) Lodi (+58)

(+58) Cremona (+50)

(+50) Sondrio (+35)

(+35) Mantova (+22)

