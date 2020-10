Coronavirus, la Lombardia torna sopra i 5mila nuovi casi. +29 persone in terapia intensiva

Il bollettino del 27 ottobre

Dopo la discesa di ieri, a seguito del calo di tamponi nel weekend, i casi da Coronavirus in Lombardia tornano a crescere. Nelle ultime 24 ore la Regione ha registrato 5.035 contagi, contro i +3.570 di lunedì. Il numero delle vittime sono invece +58, ieri +17, per un totale di 17.310 decessi. Le persone ricoverate nell’ultima giornata sono state +256, portando così il totale a 2.715. Le terapie intensive sono aumentate di 29 unità. Il bilancio è ora di 271. Il numero delle persone guarite e/ o dimesse è di 90.774, +418. Nelle ultime 24 ore il numero di tamponi effettuato è di 29.960, contro i 21.324 di ieri. Milano registra 1.940 nuovi casi, di cui 768 in città. Un dato inferiore ai 2.023 individuati nella provincia lombarda ieri.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1.940) di cui +768 a Milano città

(+1.940) di cui +768 a Monza e Brianza (+1.362)

(+1.362) Brescia (+170)

(+170) Como (+215)

(+215) Lecco (+198)

(+198) Bergamo (+93)

(+93) Pavia (+188)

(+188) Varese (+263)

(+263) Lodi (+130)

(+130) Cremona (+128)

(+128) Sondrio (+107)

(+107) Mantova (+105)

