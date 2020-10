Coronavirus, la conferenza stampa del ministero della Salute. Rezza: «Aumento marcato dei casi ma terapie intensive sotto controllo» – La diretta

Silvio Brusaferro e Giovanni Rezza, in questi minuti, stanno facendo il punto sull’emergenza sanitaria in Italia al ministero della Salute

É appena cominciata, al Ministero della Salute, la conferenza stampa alla presenza del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, Giovanni Rezza, per fare il punto sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia, messa a dura prova dal Coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, i dati sono diventati sempre più preoccupanti: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 22mila, solo ieri hanno superato quota 17mila mentre il giorno prima oltre 21mila. Aumentato il numero dei ricoverati, delle terapie intensive e dei decessi. E i primi risultati dell’ultimo Dpcm varato da Conte si vedranno soltanto fra due settimane. Intanto le piazze sono incandescenti, da Milano a Torino.

Rezza: «Le terapie intensive sono sotto il livello di guardia»

Rezza ha spiegato che al momento le terapie intensive sono ancora «sotto il livello di guardia». E questo nonostante l’incremento dell’aumento dei casi nelle ultime tre settimane. Solo nella giornata di oggi, il numero delle vittime infatti è salito a 221, una cifra paragonabile a inizio maggio. Il numero delle terapie intensive è arrivato a 1.411.

Brusaferro: «Ormai è difficile sostenere il tracciamento»

Brusaferro ha lanciato invece un segnale d’allarme per i pazienti che non sono affetti da Covid: «Se supereremo le soglie per i pazienti Covid, non potremo più curare altre patologie». Esattamente come già aveva spiegato a Open Matteo Stocco, il direttore dell’Asst Santi Pietro e Paolo di Milano.

Sempre Brusaferro ha spiegato che stanno aumentando i pazienti con pochi sintomi: «Stanno crescendo gli asintomatici ed i paucisintomatici e questi è un elemento cui porre attenzione». Il presidente dell’Iss ha anche confermato che il tracciamento non è più in grado di ritrovare tutti i contagi: «Sono numeri significativi difficilmente sostenibili». L’indice di contagio Rt in questo momento è superiore a 1 in tutte le regioni.

