Coronavirus, proteste a Milano contro le misure del governo: cori e lancio di sassi e petardi contro la sede della Regione – Video e foto

Il corteo non autorizzato ha marciato in direzione della Regione esplodendo grossi petardi e fumogeni e scandendo cori contro il governo e il presidente del Consiglio. Le immagini

Circa duecento persone si sono radunate intorno alle 20.30 a piazzale Loreto, a Milano, e da lì hanno cominciato a protestare contro i provvedimenti contenuti nell’ultimo Dpcm del governo per contenere i contagi da Coronavirus. All’urlo di «Conte vaff***lo», hanno cominciato a marciare in direzione del palazzo della Regione esplodendo grossi petardi e fumogeni e lanciando molotov contro le forze dell’ordine che presidiano la zona in tenuta antisommossa.

Il corteo, composto da giovani e giovanissimi che scandiscono cori per la libertà e inveiscono contro il presidente del Consiglio, non è autorizzato e potrebbe essere stato organizzato – a quanto si apprende – da ambienti vicini all’estrema destra. Gli agenti lanciano lacrimogeni per tentare di disperderli. Alcuni manifestanti, al loro passaggio, hanno danneggiato i dehors dei locali e ribaltato fioriere, cassonetti, e le transenne usate per il Giro d’Italia di ciclismo lanciate per le scale della metropolitana. Arrivati davanti al palazzo della Regione Lombardia, i manifestanti hanno cominciato a lanciare sassi, bottiglie e grossi petardi contro il palazzo.

