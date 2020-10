Protesta a Milano contro il lockdown, dietro scontri e molotov in strada neofascisti, ultras e ragazzi dalle periferie: 28 denunciati – Il video

Sono 28 le persone denunciate per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale dopo le proteste di piazza non autorizzate andate in scena a Milano nella serata del 26 ottobre. Tredici dei denunciati sono minorenni, alcuni con piccoli precedenti penali. Diciotto sono italiani e dieci stranieri. In strada non c’erano sigle politiche precise, ma anche con le mascherine e i cappucci erano riconoscibili esponenti di diversi gruppi di estrema destra che, soprattutto nella prima fase della manifestazione lungo corso Buenos Aires, hanno avuto un ruolo di coordinamento.

A una certa distanza c’erano i più giovani, compresi i ragazzi stranieri che cantavano in gruppo slogan francesi tipici delle rivolte nelle banlieue. In mezzo, a fare da cerniera, ultras di Inter e Milan, ma anche di altre squadre. La polizia ha scelto di non arrivare mai allo scontro fisico, è rimasta sempre a distanza facendo un uso massiccio di lacrimogeni: una strategia che alla fine è risultata vincente, ma una volante della municipale è stata colpita da una molotov. Fortunatamente l’ordigno non ha incendiato il mezzo, costretto ad allontanarsi a grande velocità.

Video: @rassegnagram / Twitter

