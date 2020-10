Dpcm, proteste e scontri nel centro di Roma contro le chiusure del governo. Cariche della polizia – Il video

Mezzi idranti e cariche della polizia in piazza del Popolo a Roma. Alcuni manifestanti hanno esploso bombe carta. Il Viminale ha chiesto la linea dura contro chi protesta

Centinaia di manifestanti si sono radunati questa sera in piazza del Popolo per protestare contro le misure del governo contenute nell’ultimo Dpcm anti-covid. Tra i partecipanti, anche alcuni militanti di Forza Nuova incappucciati (presenti anche i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino). Sono state esplose bombe carta, lanciati petardi e bottiglie, e alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. La tensione è subito salita alle stelle: un grosso dispiegamento di forze dell’ordine ha tentato di disperdere la folla con dei mezzi idranti e dopo appena mezz’ora è partita una carica della polizia.

Manifestazione in piazza del Popolo

Molti dei manifestanti si sono dunque diretti verso piazzale Flaminio, lasciandosi piazza del Popolo alle spalle. I manifestanti, al loro passaggio, hanno anche distrutto monopattini e biciclette. Il Viminale – fanno sapere fonti delle forze dell’ordine – ha chiesto la linea dura nei confronti di chi protesta. Si contano già diversi fermati. Gli investigatori stanno cercando di capire se c’è una regia comune che accomuna le proteste e gli scontri visti a Napoli, Torino e Milano.

Le forze dell’ordine che presidiavano ponte Regina Margherita a Roma dopo gli scontri in piazza del Popolo si sono spostate a sirene spiegate insieme ai vigili del fuoco verso Borgo Pio, dove si sono dirette le frange estremiste dei manifestanti. In via Cola di Rienzo il blocco dei manifestanti ha cominciato a disperdersi. Sono quattro le persone fermate finora: si tratterebbe di ragazzi minorenni.

Leggi anche: