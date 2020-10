La devastazione a Torino contro il lockdown, Marchisio: «Poveri imbecilli quelli che spaccano le vetrine: vi mostro io come si protesta» – Il video

«Questa ragazzina ha insegnato a tutti noi il senso di questa protesta. Quelli che spaccano le vetrine, sono solo dei poveri imbecilli». Con questo tweet e la foto di una bambina che regge un cartello in cui chiede di riaprire il negozio del papà, l’ex juventino Claudio Marchisio è intervenuto sulle manifestazioni di Torino contro le restrizioni anti-Coronavirus. «Questo è protestare, con la propria presenza, con la propria voce!», ha scritto l’ex calciatore in un altro post, condividendo un video di manifestanti pacifici in piazza.

In altri filmati postati da Marchisio si vedono prima i manifestanti che protestano pacificamente, elogiati dall’ex calciatore, e poi le immagini delle devastazioni nel centro di Torino, con alcuni che rompono le vetrine dei negozi: «Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze. È importante far capire alla gente che questi sono teppisti, non persone e lavoratori che avevano intenzioni di protesta contro un governo che sta mettendo allo stremo delle forze le persone e le famiglie italiane».

Gli arresti

Il bilancio degli scontri, diffuso dalla Questura del capoluogo piemontese, è di una decina di agenti feriti. Mentre due cittadini egiziani sono stati arrestati per aver saccheggiato il negozio Gucci di via Roma: sono stati fermati dalla polizia mentre si allontanavano dal negozio con un borsone pieno di refurtiva, che è già stata restituita, e sono accusati di furto e resistenza aggravata. Sempre per resistenza sono stati arrestati tre cittadini italiani, di cui uno anche per furto aggravato nel negozio Louis Vitton. Durante i disordini altre cinque persone sono finite in manette, tra cui alcuni appartenenti a gruppi ultrà, e due sono state denunciate dalla Digos.

Video: @ClaMarchisio8 / Twitter

