Decreto ristoro, al via il cdm. Gualtieri promette: «Indennizzi entro il 15 novembre». Gli interventi sul tavolo del governo

Tempi record e risposte reali, insieme ad aiuti per 6,8 miliardi. È quello che promette il governo, travolto dalle critiche ma anche dalle manifestazioni di protesta, più o meno dure, che hanno accolto in tutta Italia la pubblicazione dell’ultimo Dpcm e le restrizioni per contrastare l’avanzata dei contagi da Coronavirus che di fatto rischiano di dare un colpo durissimo al tessuto produttivo del paese. Indennizzi in tempi record, certi e rapidi, dice il premier Giuseppe Conte, con il consiglio dei ministri di oggi – previsto per le 15 e cominciato poco prima delle 16 – tra le fibrillazioni della maggioranza che pure non mancano, con Matteo Renzi che chiede modifiche al decreto, «altrimenti andremo solo ad aumentare la disoccupazione».

Secondo quanto sta emergendo in queste ore, dalle anticipazioni pre-cdm emergerebbe l’ipotesi di ristori corposi per il settore della somministrazione, con bar e pasticcerie che dovrebbero ricevere il 150% di quanto già avuto a fondo perduto con il decreto Rilancio, mentre il 200% potrebbe andare ai ristoranti. Il 400% andrebbe a discoteche e locali analoghi, di fatto chiusi già da marzo a parte le riaperture estive. Fino all’ultimo momento sono andate avanti le limature sulle attività e dei relativi ‘coefficienti’ di indennizzo che entreranno nel decreto.

«Capisco la sofferenza di tutte le categorie. Ho firmato il Dpcm solo quando sono stato sicuro che ci sarebbero state le risorse per il vostro mondo e per le altre categorie coinvolte», assicura il premier nel corso dell’incontro con i rappresentanti di piscine e palestre, nel primo pomeriggio.

Nel consiglio dei ministri di oggi sarà esaminato anche il pacchetto giustizia, nonché misure relative alla detenzione domiciliare e ai permessi per i detenuti comuni. In serata, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, Conte incontrerà a Chigi i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato.

Gli indennizzi a fondo perduto

I ristori a fondo perduto saranno il «pezzo forte» del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri, e arriveranno «in tempi record entro il 15 novembre», anticipa in giornata, secondo l’Ansa, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso dell’incontro che ha preceduto il cdm: quello con le categorie colpite dall’ultimo dpcm anti-Covid. Prima i rappresentanti del commercio e dell’artigianato, poi lo sport, infine lo spettacolo.

«Saranno indennizzi mediamente più importanti rispetto a quelli di qualche tempo fa», specifica in mattinata in giornata Antonio Misiani, senatore Pd e viceministro dell’Economia. Il meccanismo si appoggerà all’Agenzia delle Entrate e i ristori saranno automatici per chi ha già ricevuto rimborsi nei mesi scorsi con il decreto Rilancio. Il mese di aprile resterà il punto di riferimento. E ci saranno differenti scaglioni. «Per alcuni settori il coefficiente sarà 1 per i ristoranti 1,5», spiega Gualtieri.

Nel caso di altri settori si potrà arrivare a 2, con ristoro doppio rispetto a quanto già ricevuto. Secondo il ministro, nel decreto saranno previsti «sostegni specifici per turismo e somministrazione», quindi bar, ristoranti, pub. Per chi non ne aveva fatto richiesta, o all’epoca non ne aveva diritto – quindi per esempio le attività con fatturato sopra i 5 milioni – è prevista, ha poi spiegato Gualtieri nell’incontro con le categorie, una procedura ad hoc, in modo da fare arrivare i ristori entro «il 15 dicembre».

Conte prova ad abbassare i toni

«Il governo si assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche, ma se perdiamo di vista l’obiettivo di marciare tutti insieme nella stessa direzione per uscire dalla pandemia, rischiamo di aggravare la situazione nel Paese», dice il premier in videoconferenza da Palazzo Chigi con le categorie prima dell’inizio del Consiglio de ministri. È una giornata difficile, per il governo Conte-bis, alla prova delle tensioni degli ultimi giorni. Nelle strade e tra i palazzi. «Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate», ribadisce.

Ci sono «settori molto sotto stress», ammette la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. Ma non c’è «nessuna intenzione punitiva da parte del governo». Nel Cdm, prosegue, «proporremo una serie di misure di ristoro per le imprese che dalle 18 in poi non potranno esercitare la propria attività per dare il segnale che vogliamo tenere insieme protezione delle persone e delle attività».

«Dobbiamo ridurre le occasioni di socialità in modo da ridurre anche il numero dei contatti che si hanno abitualmente. Solo così riusciremo a tenere sotto controllo la curva epidemiologica», ragiona Conte parlando con i rappresentati di palestre e piscine. «Solo così riusciremo a tenere sotto controllo la curva epidemiologica».

