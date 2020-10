Coronavirus in Lombardia, non si ferma l’impennata di contagi: + 5.762 nuovi casi in 24 ore con meno tamponi

Il bollettino del 25 ottobre

Non rallentano i contagi di Coronavirus in Lombardia. Con 35.285 tamponi (ieri erano 32.749) i nuovi contagi sono +5.762, ovvero +806 in più rispetto a ieri con 2.536 tamponi in meno. Più incoraggianti i dati sulle terapie intensive che riportano 18 nuovi pazienti, contro i 29 di ieri, per un totale di 231 persone. In totale i pazienti ricoverati con sintomi in regione sono 2.326, +173 rispetto a ieri. Sono 25 i decessi a causa del Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 51), per un totale di 17.235 dall’inizio della pandemia. In totale le persone guarite e dimesse sale a 89.145 (+439 da ieri). In regione sono 47.983 le persone attualmente positive al virus.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

