Il bollettino del 24 ottobre

Come preannunciato i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono vicini a quota 5.000: con 32.749 tamponi (ieri erano 36.969) si registrano ben 4.956 nuovi casi in regione, esattamente quaranta in più rispetto a ieri. Quasi la metà è nella provincia di Milano che registra +2.306 nuovi positivi, di cui +1.010 in città. Seguono Monza con +625 e Varese con +508. I decessi per Covid aumentano ancora più rapidamente: sono +51 nelle ultime 24 ore (ieri erano +7). Rimane pressoché stabile l’aumento di persone in terapia intensiva: +29 oggi (ieri erano +28) per un totale di 213 persone, mentre i ricoveri nel loro complesso rallentano: +140, contro i +318 di ieri. Leggermente superiore, rispetto ai ricoveri, il totale di persone guarite e dimesse da ieri: sono +170.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+2.306) di cui +1.010 a Milano città

(+2.306) di cui +1.010 a Brescia (+309)

(+309) Como (+108)

(+108) Monza e Brianza (+625)

(+625) Bergamo (+57)

(+57) Mantova (+150)

(+150) Pavia (+303)

(+303) Varese (+508)

(+508) Lecco (+117)

(+117) Cremona (+124)

(+124) Lodi (+86)

(+86) Sondrio (+86)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

