Coronavirus in Lombardia, i contagi in 24 ore arrivano a +4.916. Salgono ancora le terapie intensive: +28

Il bollettino del 23 ottobre

I dati di oggi venerdì 23 ottobre 2020

Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri il numero dei contagiati, in appena 24 ore, era di +4.125, oggi è di +4.916 di cui 305 debolmente positivi e 31 a seguito di test sierologico. Le vittime sono +7 mentre ieri +29 per un totale di 17.159 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati ordinari sono 2.013 (+318), in terapia intensiva si trovano 184 pazienti (ieri erano 156), con un aumento di 28 unità solo nell’ultima giornata. I guariti sono 85.909, i dimessi 2.627 per un totale di 88.536 (+477 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare ci sono ancora 35.753 persone (+4.076), gli attualmente positivi sono 37.950 (+4.432) mentre i casi totali 143.645. L’incremento di tamponi è di +36.963 contro i +35.715 di ieri per un totale di 2.647.681 tamponi dall’inizio della pandemia. Si segnalano, infine, i dati di Milano: oggi +2.399 casi di cui +1.126 in città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+2.399) di cui +1.126 a Milano città

(+2.399) di cui +1.126 a Monza e Brianza (+752)

(+752) Varese (+301)

(+301) Brescia (+237)

(+237) Pavia (+231)

(+231) Como (+206)

(+206) Lecco (+131)

(+131) Bergamo (+122)

(+122) Lodi (+108)

(+108) Cremona (+102)

(+102) Mantova (+87)

(+87) Sondrio (+44)

Foto in copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

