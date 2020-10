Flash – La Lombardia sfiora i 5mila nuovi casi, il Veneto supera quota 1.700

Nelle ultime 24 ore sono 2.306 i contagi in provincia di Milano. Ecco i primi dati

Resta alta la pressione dei contagi da Coronavirus sulla Lombardia: oggi 4.959 nuovi positivi (ieri 4.916), 2.306 in provincia di Milano (ieri 2.399). Nuovo massimo in Veneto: 1.729 casi in più (ieri erano stati 1.550).

