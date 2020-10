Coronavirus in Lombardia, 7.558 nuovi contagi con più di 40mila tamponi. Crescono le terapie intensive

Il bollettino del 28 ottobre

I dati di oggi mercoledì 28 ottobre 2020

Oggi sono +7.558 i contagi di Coronavirus in Lombardia, ieri erano +5.035. Le vittime, invece, sono +47 per un totale di 17.357 decessi dall’inizio della pandemia. Ieri i morti erano +58. In terapia intensiva ci sono ancora 292 persone, ovvero 21 unità in più rispetto al 27 ottobre quando erano 271. I ricoveri ordinari sono 3.072 (+357, ieri erano 2.715). I guariti sono 88.160 e i dimessi 3.603 per un totale di 91.763 (ieri 90.774), ovvero +989 in più. In isolamento domiciliare ci sono 58.042 persone, gli attualmente positivi sono 61.406 (+6.522) L’incremento dei tamponi è di +41.260 mentre ieri erano +29.960 per un totale di 2.808.259 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Si segnalano, infine, i dati di Milano che oggi registra +2.708 casi di cui +1.092 in città: ieri erano rispettivamente +1.940 e +768. Preoccupa anche Varese che oggi registra +1.902 contagi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+2.708) di cui +1.092 a Milano città

(+2.708) di cui +1.092 a Varese (+1.902)

(+1.902) Monza e Brianza (+822)

(+822) Como (+440)

(+440) Pavia (+298)

(+298) Brescia (+288)

(+288) Bergamo (+252)

(+252) Lecco (+182)

(+182) Cremona (+130)

(+130) Mantova (+125)

(+125) Lodi (+97)

(+97) Sondrio (+55)

