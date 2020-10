Derby leghista al Senato, Salvini si toglie la mascherina per protesta. Calderoli lo costringe a rimetterla – Il Video

Matteo Salvini si è tolto la mascherina al Senato mentre polemizzava contro l’ultimo Dpcm sull’emergenza Coronavirus e contro il premier Giuseppe Conte, che stava presentando il decreto Ristori: «Mentre noi siamo qua a votare il presidente del Consiglio è in televisione, non è normale! Vi domando se ritenete normale che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile!».

Il leader della Lega, al termine della sua “tirata”, è stato richiamato all’ordine dal vicepresidente del Senato, il suo collega di partito Roberto Calderoli, che gli ha ricordato il nuovo obbligo in vigore a Palazzo Madama in base al quale i senatori devono indossare la mascherina anche durante gli interventi in Aula. «Io mi metto la mascherina», ha proseguito Salvini indossando il dispositivo, «ma voi vi dovreste mettere la maschera per vergognarvi di coprire una situazione surreale!».

Video: Matteo Salvini / Facebook

