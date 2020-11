«Le vittime del Covid? Quasi tutti anziani non indispensabili». L’inaccettabile tweet di Toti

Un tweet infelice quello pubblicato dal presidente della Liguria Giovanni Toti, che ha già fatto scoppiare le reazioni degli utenti. «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19 – ha scritto – dobbiamo tenere conto che dei 25 decessi di ieri in Liguria, 22 erano molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, che vanno però tutelate».

Nei momenti in cui politici ed esperti discutono la possibilità di applicare un lockdown generazionale – con tutti i rischi legati all’isolamento delle categorie più fragili – fare differenza tra le vittime con il solo criterio della «produttività» è una posizione inaccettabile. E in un momento così delicato (solo ieri si sono registrati 297 decessi), ogni parola pesa come un macigno.

Toti: «Sono stato frainteso»

Pochi minuti dopo aver pubblicato il post, il suo staff ne ha scritto un altro per spiegare la sua posizione: «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più».

La regione con l’elettorato più anziano

Le parole di Toti stonano anche in relazione al suo elettorato, che è uno dei più anziani non solo d’Italia, ma anche di tutta l’Europa. Secondo le statische Eurostat sui dati del 2019, il 28,5% della popolazione ligure ha più di 65 anni. La media dell’Unione europea è più bassa quasi di un terzo: 20,3%. L’unica regione di tutto il continente con una popolazione (di poco) più anziana è Chemnitz, in Germania. Qui la percentuale di popolazione sopra i 65 anni arriva al 28,9%.

