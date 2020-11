Lo spot ad armi puntate con cui la QAnon Marjorie Taylor Greene ha vinto il posto alla Camera – Il video

Greene è stata eletta in Georgia, secondo Trump è un astro nascente per il Partito Repubblicano

«Sono Marjorie Greene e approvo questo annuncio» diceva qualche mese fa davanti alle telecamere, mentre girava il suo spot elettorale. Il resto non lo spoileriamo perché se qualcuno non lo avesse ancora visto, non merita di essere rovinato da un’anticipazione. Diciamo solo che Marjorie Taylor Greene, sostenitrice della tesi complottista di estrema destra QAnon, e secondo il presidente americano una «futura stella repubblicana» è riuscita a vincere un seggio repubblicano alla Camera, in Georgia, sparando su tutto.

Leggi anche: