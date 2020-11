Usa 2020, Melania Trump ha votato al seggio di Palm Beach, in Florida. Ed è stata l’unica a farlo senza mascherina – Il video

Soltanto una persona ha votato per le presidenziali Usa 2020 senza indossare la mascherina al Morton and Barbara Mandel Recreation Center di Palm Beach, in Florida, secondo quanto ha dichiarato la supervisor elettorale della Contea Wendy Sartory Link. Si tratta di Melania Trump, che a ottobre ha contratto la Covid-19. La First Lady ha sorriso ai giornalisti e ha detto di stare «benissimo», circondata da agenti dei servizi segreti: «È il giorno delle elezioni, quindi volevo venire qui per votare di persona». Nella Contea è in vigore l’obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale contro il contagio da Coronavirus.

Video: Twitter / @telesurenglish

