Coronavirus, record di nuovi contagi in Francia: oltre 58.000 in 24 ore

Record di nuovi contagi da Coronavirus in Francia. Sono 58.046 le persone risultate positive al tampone nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato in diretta dal ministro della Salute, Olivier Véran, e dal direttore generale della Salute, Jerome Salomon. Si tratta di una cifra mai toccata prima in Francia. Una parte di questi 58.000 positivi «saranno i ricoverati di domani», ha detto Véran, precisando che «la situazione è tesa». I pazienti entrati in rianimazione sono stati 447, il tasso di positività è al 20,76%.

La scorsa settimana nel Paese sono stati effettuati più di 2 milioni di tamponi, secondo quanto annunciato oggi. Dall’inizio della pandemia, il totale è di 21,8 milioni di tamponi. Quello fatto segnare la scorsa settimana è un dato senza precedenti, che ha anche un effetto negativo sull’elaborazione dei risultati, che vengono consegnati in tempi più lunghi rispetto ai mesi passati.

