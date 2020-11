Covid-19, in Francia il ministro della Salute sbotta contro le opposizioni: «Uscite dall’Aula!» – Il video

L’epidemia di Coronavirus in Francia continua a peggiorare nonostante il nuovo lockdown imposto dal governo. Il ministro della Salute, Olivier Véran, il 4 novembre si è rivolto all’Assemblea nazionale per fare un quadro della situazione. A Parigi, ha spiegato, ogni 15 minuti viene ricoverato un paziente malato di Covid e ogni 30 secondi si registra un contagio. Poi ha raccontato di aver visto giovani sotto i 35 anni ricoverati in rianimazione negli ospedali. Véran poi è letteralmente esploso davanti ai mugugni di alcuni deputati: «È questa la realtà, signore e signori, se non la volete ascoltare uscite dall’aula! Questa è la realtà dei nostri ospedali, voi state discutendo mentre noi cerchiamo di salvare vite negli ospedali!», ha tuonato, tra le proteste dell’opposizione e gli applausi della maggioranza che lo sostiene.

Video: Twitter / @afpfr

