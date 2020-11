Coronavirus, positivo il capo dello staff della Casa Bianca. Accordo Argentina-Russia per il vaccino Sputnik V

Negli Usa superati i 120.000 contagi in 24 ore per il secondo giorno consecutivo. A Buenos Aires il presidente Alberto Fernández annuncia l’intesa con Mosca per 10 milioni di dosi

Usa

EPA/YURI GRIPAS / POOL | Mark Meadows, capo dello staff della Casa Bianca.

Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, è positivo al Coronavirus. Meadows è stata una delle poche persone a rimanere al fianco di Donald Trump quando il presidente statunitense era positivo. I media Usa hanno raccontato che i due hanno spesso lavorato a stretto contatto anche nell’ospedale in cui Trump è stato ricoverato. Oltre a Meadows, secondo l’agenzia Bloomberg, anche un membro dello staff della campagna elettorale del presidente è risultato positivo.

Negli Usa, intanto, per il secondo giorno consecutivo sono stati registrati più di 120.000 contagi da Covid-19 (120.009). La nuova impennata di casi ha portato alcuni Stati a inasprire le restrizioni nel tentativo di frenare il contagio. In Connecticut ieri sono entrate in vigore nuove misure con limitazioni a ristoranti, cerimonie religiose ed eventi. A Rhode Island, da domenica, obbligo di permanenza a casa dalle 22 alle 5 di mattina nei giorni feriali e dalle 22.30 nel weekend.

Argentina

EPA/RDIF | Test per il vaccino al Nikolai Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Mosca.

L’Argentina è pronta a ordinare 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V. Il presidente Alberto Fernández ha detto che le dosi arriveranno entro la fine dell’anno in base a un accordo raggiunto con la Russia. «Vogliamo che gli argentini possano contare su un vaccino il più rapidamente possibile», ha detto Fernández in un messaggio alla popolazione. L’accordo diventerà operativo non appena saranno completati i test in Russia.

Il vaccino della discordia

Il vaccino Sputnik V è entrato nella terza fase degli studi clinici, nonostante nelle scorse settimane sia stato accolto con scetticismo da gran parte della comunità scientifica internazionale. Lo Sputnik V non sarà l’unico vaccino a cui farà ricorso Buenos Aires: «Dovremmo essere in grado di vaccinare 750.000 persone con il vaccino sviluppato da Pfizer che potrebbe arrivare già a dicembre – ha detto il presidente -, e senza dubbio avremo il vaccino da AstraZeneca e Oxford il prossimo marzo. Anche i vaccini cinesi sono tra le possibilità». L’Argentina è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, con oltre 1,2 milioni di casi e quasi 33 mila decessi da marzo.

