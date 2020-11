L’indice Rt in calo a 1,18. Ma l’Iss avverte: «In 18 Regioni oltrepassata la soglia critica dei ricoveri»

L’indice Rt è in calo. A riportarlo è il monitoraggio settimanale sull’emergenza Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il ministero della Salute. Il report osserva come l’indice di trasmissibilità calcolato sui soli casi sintomatici è pari a 1,18, valore che nel monitoraggio scorso era stato registrato a quota 1,43. Mentre nella maggior parte delle Regioni e province italiane si riscontrano valori medi tra 1 e 1,25. Un dato che in altri territori italiani è sceso sotto l’1. La Basilicata si classifica come la regione con Rt più alto con 1,46. Seguono Abruzzo (1,32), Toscana (1,31) e Friuli Venezia Giulia (1,27). Nella parte più bassa della classifica invece Sardegna, con un Rt di 0,79, e Lazio con lo 0,82. Secondo quanto raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità, il calo complessivo dell’indice però «non deve portare ad un rilassamento o abbassamento dell’ attenzione nei comportamenti». Un messaggio che anche il professor Bursafferro ha tenuto a ribadire durante la conferenza stampa di oggi 20 novembre: «Non dobbiamo cantar vittoria perché il nostro obiettivo è portare l’Rt sotto l’1 in tutte le Regioni. Una crescita, anche lenta non è quello che oggi possiamo perseguire».

17 le Regioni ad alto rischio

Friuli Venezia Giulia, Molise e Veneto sono le uniche tre regioni attualmente definite «a rischio moderato» che mostrano però «una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese». Attualmente dunque sono 17 le Regioni classificate ad alto rischio di epidemia non controllata, con un impatto su servizi assistenziali e nuove diagnosi che, come riporta la bozza, «continua a mantenersi su livelli critici».

Aumento di casi diffuso in tutto il Paese

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss, quello registrato sui contagi è un ulteriore incremento diffuso su tutto il territorio nazionale, con un tasso di incidenza pari a 723,6 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni. Un dato in evidente aumento se si confronta con il tasso riscontrato dal 26 ottobre all’8 novembre, pari a 648,3.

18 Regioni oltre la soglia dei ricoveri

Nel report, l’Iss spiega anche che, al 17 novembre, 18 Regioni avevano superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva. Se si mantenesse l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni avrebbero una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro un mese. «L’aumento continuo delle persone con Covid-19 ricoverate negli ospedali», spiega l’Istituto, «implica un’inevitabile erosione delle risorse per l’assistenza ai pazienti con altre malattie».

