Coronavirus, 28.337 contagi ma con quasi 50mila tamponi in meno. Le vittime sono 562, si riduce la pressione sulla Lombardia (+5094 positivi)

Il numero delle terapie intensive è aumentato di 43 unità: da 3.758 a 3.801. In Campania invece i nuovi casi sono 3.217, nella giornata di ieri erano 3.554. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati dimessi 13.574 pazienti

Il bollettino del 22 novembre

Nelle ultime 24 ore il numero delle vittime in Italia morte con diagnosi di Coronavirus è arrivato a 562, meno rispetto a ieri quando lo stesso dato era salito invece a 692. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile invece il numero dei nuovi casi è 28.337, anche in questo caso si può leggere una diminuizione rispetto a ieri quando il numero dei nuovi contagi era salito a 34.767. Cambia, come sempre nel fine settimana, il numero di tamponi oggi è circa 188mila, ieri 237mila. Rispetto a ieri il numero delle terapie intensive è aumentato di 43 unità: da 3.758 a 3.801.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

