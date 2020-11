Coronavirus, calano i nuovi contagi: +34.767. I decessi sono 692

Il bollettino del 21 novembre

I nuovi decessi legati al Coronavirus in Italia sono 692. Ieri, 20 novembre, le morti registrate erano state 699. Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime nel Paese sale a 49.261. Per quanto riguarda i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 34.767: ieri +37.242, due giorni fa (il 19 novembre) +36.176. I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati 237.225( ieri 238.077 ), per un totale di 20.199.829 test effettuati fin dall’inizio della pandemia. In tutto, i casi di Covid-19 registrati in Italia sono stati 1.380.531 . Gli attualmente positivi sono 791.746 (ieri 777.176). Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 34.063 (ieri 33.957), mentre le terapie intensive sono 3.758 (ieri 3.748). I guariti sono in tutto 539.524.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei positivi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

