Coronavirus, le vittime sono 653, 36.176 contagiati ma con 15mila tamponi in più. Calano i ricoveri in terapia intensiva (42) e gli ordinari (160)

Attualmente in Italia ci sono 761.671 persone positive al virus. I guariti adesso sono 17.020. Risalgono i contagi in Piemonte

Il bollettino del 19 novembre

Sono 653 i decessi per Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 100 in meno rispetto al 18 novembre. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, da ieri sono aumentati i casi positivi e i tamponi: rispettivamente sono 36.176 e 250.186 (ieri erano 34.283 e 234.834). Le regioni che registrano l’aumento di casi più grande sono la Lombardia (+7.453), il Piemonte (+5.349) e il Veneto (+3.753). Aumentano anche i ricoveri (+106), ma meno rispetto a ieri quando erano aumenti di 430 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 3.712 (ieri erano 3.670). Aumentano anche i pazienti guariti e dimessi (17.020). Attualmente in Italia ci sono 761.671 persone positive al virus.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

