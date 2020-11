Coronavirus, i morti arrivano a 753. 34.283 positivi ma con 26mila tamponi in più. I nuovi ricoveri sono 430

Il bollettino del 18 novembre

Oggi sono +34.283 i casi di Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano +32.191 mentre il giorno prima +27.354. Le vittime, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute, sono +753 contro +731 di ieri (il giorno prima erano state +504): il totale è di 47.217 decessi dall’inizio della pandemia. L’incremento di tamponi nelle ultime 24 ore è stato di +234.834 contro i +208.458 di ieri per un totale di 19.474.341 tamponi eseguiti dall’inizio della pandemia.

I dati di oggi 18 novembre 2020

I guariti e i dimessi nell’ultima giornata hanno raggiunto quota 481.967, gli attualmente positivi sono 743.168, i casi totali 1.272.352 mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 705.994 persone. I ricoverati sono in tutto 33.504 (+430, ieri 33.074), in terapia intensiva ci sono 3.670 persone (+58, ieri 3.612). Le regioni che hanno registrato più contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (+7.633), Campania (+3.657) e Piemonte (+3.281).

Indice di gravità

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: