Coronavirus, 731 decessi in 24 ore: il dato più alto dal 4 aprile. I nuovi contagi arrivano a 32.191

Il bollettino del 17 novembre

Tornano a salire, come dopo ogni lunedì, i nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia. Sono 32.191 i contagi odierni, a fronte dei 27.354 di ieri. Il numero totale delle infezioni registrate in Italia sale così a 1.238.972. I dati di oggi, stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, arrivano a fronte di 208.458 tamponi. Ieri i test analizzati erano stati 152.663. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i tamponi eseguiti sono stati 19.239.507.

Nelle ultime 24 ore, sono morte 731 persone. Le vittime, il giorno precedente, erano state 504. Il dato relativo ai deceduti è dunque aggiornato alla cifra complessiva di 46.464. I guariti, in totale, ammontano a 457.798. Gli attualmente positivi, invece, sono 733.810. Di questi, 33.074 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere (ieri erano 32.536), 3.612 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 3.492) e 697.124 sono sottoposti a isolamento domiciliare. Le regioni che registrano più contagi, oggi, sono la Lombardia, 8.448, il Veneto, 3.124, e la Campania, 3.019.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: