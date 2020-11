Veneto, mai così tante vittime positive al Coronavirus: 100 in sole 24 ore

Mai così tante vittime positive a Covid-19 nella Regione Veneto: secondo i dati ufficiali sono 100 nelle ultime 24 ore. Secondo i numeri diffusi attraverso il bollettino regionale, il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a quota 2.967. Il record però sarebbe il frutto dell’aggiornamento di dati ed eventi avvenuti anche nei giorni scorsi. 3.214 sono invece i nuovi casi di contagio da ieri: il totale sale così a 105.966.

Nell’ordine, il maggior numero di morti si è registrato nelle province di Treviso (+23), Vicenza (+23), Verona (+21), e la media dell’età oscilla tra gli 80 e gli 83 anni. Il 51% delle vittime aveva tra i 65 e gli 84 anni, il 43% era over 85, mentre l’1,3% aveva meno di 44 anni. Come anticipato dal presidente della Regione Luca Zaia, scendono (timidamente) gli ospedalizzati nei reparti ordinari: -3, quindi 2.091 in totale. Crescono invece le persone in rianimazione, 280 (+15). Il totale dei veneti e delle venete attualmente positivi cresce (+382): il totale è di 63.071.

ANSA/CLAUDIO MARTINELLI | Una veduta del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Borgo Trento. Nella giornata di oggi si è registrata un’impennata nel numero di positivi Covid-19 in città e in regione, Verona, 21 ottobre 2020.

